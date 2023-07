Gascilinder dieven kort na diefstal aangehouden door politie Latour

De politie van het bureau Latour heeft afgelopen week twee mannen aangehouden die ervan verdacht worden twee gascilinders van 100 lbs te hebben weggenomen op een woonadres in het ressort Latour, meldt het Korps Politie Suriname.

Een huishoudster die toezicht houdt op de woning, tijdens afwezigheid van de bewoners, deed op maandag 3 juli aangifte van deze diefstal bij de politie. De aangeefster hield de wetsdienaren voor dat zij die dag zoals gewoonlijk het adres aandeed voor werkzaamheden in de woning, toen zij tot de ontdekking kwam dat beide gascilinders van 100 lbs weg waren.

De daders hadden het slot van het ijzerwerk doorgesneden en na hun daad de plek verlaten met medeneming van de twee gascilinders. De politieambtenaren stelden een onderzoek in en gelukte het hen de twee verdachten K.R. en A.F. op 7 juli 2023 in de boeien te slaan. Hierna is het tweetal ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn de verdachten hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld.