Bejaarde moeder (84) doet aangifte tegen 49-jarige zoon na stelen geld uit slaapkamer

De politie in Suriname heeft een 49-jarige man aangehouden nadat zijn 84-jarige moeder aangifte tegen hem had gedaan. De zoon zou 7.500 SRD en 100 USD uit de slaapkamer van de moeder hebben weggenomen.

Volgens de aangever was ze zondag samen met haar man naar Moengo vertrokken en had de slaapkamer waar zij het geld hadden achtergelaten, op slot gedaan. De zoon was de enige die zich in de woning bevond daar hij ook in het huis woonachtig is.

Bij terugkomst gisteren merkte de moeder dat het slot van de slaapkamerdeur geforceerd was. Ze stelde toen een onderzoek in en kwam tot de ontdekking dat de geldbedragen zoals eerder vermeld ontbraken.

Nadat zij haar zoon smeekte om haar het weggenomen geld terug te geven, gaf hij 1.100 Surinaamse dollars terug aan de moeder. Het resterende bedrag heeft hij ten eigen bate aangewend.

De vrouw stapte naar de politie van bureau Latour en deed aangifte van diefstal uit haar woning aan de Kweeklustweg. De verdachte is na de aangifte maandag aangehouden door de politie van Latour en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.