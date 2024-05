Lijk in verre staat van ontbinding geborgen uit kreek

In de Saramaccarivier ter hoogte van de Frankskreek in Suriname, werd vanmorgen een lichaam in het water gesignaleerd door vissers.

Het zou gaan om het lichaam van een man, dat in verre staat van ontbinding verkeerde.

Dorpelingen en de Surinaamse politie hebben het lijk gesleept naar de Moeroekreek en vervolgens geborgen.

De man was gekleed in een zwarte korte broek en een wit met blauw gestreept polo-shirt. Zijn personalia zijn nog niet bekend.

De politie van Zanderij was ter plaatse voor onderzoek. Het lijk wordt na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie ter obductie in beslag genomen.