Kinderen op e-bike rijden door rood en veroorzaken bijna frontale aanrijding

Jongeren en ouderen zien we dagelijks met een e-bike bewegen door het verkeer in Suriname. Vaak creëren de jongeren gevaarlijke situaties, zoals op de foto te zien is.

Twee kinderen op een e-bike, waarbij een staat achter de bestuurder, reden zondagmiddag door het rode verkeerslicht aan de Ringweg-Noord en veroorzaakten bijna een frontale botsing met een auto.

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie liet onlangs weten dat er reeds een raadsvoorstel is voorbereid om de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen aan te passen. Dit zal volgens hem erin moeten resulteren dat de bezorgdheid over e-bikes tot het verleden zal behoren. Zo zal het rijtuig gecategoriseerd worden als een bromfiets.

Volgens de minister is in het kader van de veiligheid op de weg van belang dat elektrische voertuigen, voor zover zij worden aangemerkt als rijwiel of bromfiets, ook voldoen aan de daarvoor gestelde vereisten.

E-bikes zullen naast de technische vereisten ook moeten voldoen aan onder andere de WAM-verzekering, registratie en keuring. De bestuurders van deze rijtuigen zullen ook verplicht worden om een veiligheidshelm op te doen, terwijl zij ook de minimumleeftijd van 16 jaar moeten hebben bereikt.