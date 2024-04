Hellings officieel bij de NPS geïntroduceerd; ontkent infiltrant van NDP te zijn

Oud-politiebondvoorzitter Raoul Hellings is afgelopen zaterdagavond 27 april 2024 officieel bij de Nationale Partij Suriname (NPS) geïntroduceerd. Dit gebeurde tijdens de wijkvergadering van de partij in Tammenga. In zijn toespraak maakte Hellings duidelijk dat hij niet als infiltrant door de NDP is gestuurd om de NPS over te nemen.

“Ik ben uit eigen beweging naar de NPS gestapt. Dus ondergetekende no de dja fu kon klari wan doti wroko gi wan partij. Zoals men zegt dat Hellings geïnfiltreerd is om namens de NDP de NPS over te nemen. Kow clear a sani dati ooktu”, benadrukte de politicus, die ook lid is van de beweging ‘Passie voor Suriname’.

Namens de NPS vroeg hij het electoraat naar vergiffenis voor zaken die eerder verkeerd zijn gedaan onder leiding van de NPS. “Ik vraag u hierbij om ons te vergeven voor de omissies die we hebben begaan”, aldus de politicus.

Hellings merkte op dat de NPS een grote zelfstandige partij is en geen satellietpartij van de VHP of NDP. “We zijn geen satellietpartij van de VHP of de NDP. Mensen moeten daarom niet denken dat indien de NPS de komende verkiezingen wint, deze partij de zetels zal brengen voor de VHP. Want als we dat wilden doen, dan konden we evengoed in die coalitie kunnen blijven.

We zijn een grote partij met een rijke historie en we hebben het altijd goed gedaan wanneer het komt op landbestuur. En dat gaan we ook tonen. Niemand gaat voor de NPS bepalen. Laat niemand je dus voor de gek houden dat een stem voor de NPS een stem is voor de VHP. Het is allemaal kolder en a nai wokoo”, aldus Hellings.

De NPS van nu is volgens Hellings niet dezelfde NPS van vroeger. Ook is zij niet een partij voor alleen de blakaman. “Weliswaar hebben we onze identiteit behouden. En we mogen op onze borst slaan: toen de NPS aan de macht was hebben we het altijd goed gedaan. We hebben ervoor gezorgd dat het land altijd op orde is. NPS is een nationale ontwikkelingspartij voor duurzame ontwikkeling.

We zijn een partij met een rijke historie en wo tyari en waka so ooktu. Wat wij wel gaan doen, is het anders doen. We gaan u brengen een boodschap van eenheid, nationaal belang en inclusiviteit. Dat betekent dat we alle mensen erbij gaan betrekken. En het belangrijkste van alles is dat wo betrek a grassroots ooktu”, aldus Hellings.