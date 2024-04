Man aangehouden voor aanranding schoonzus

Een 26-jarige vrouw in Suriname heeft zaterdagavond aangifte van feitelijke aanranding tegen haar zwager gedaan. De man zou haar meermalen hebben betast.



Volgens het slachtoffer betastte de man haar vaker, maar vanwege de band die ze met hem heeft vanaf de schoolbanken, zocht ze geen reden erachter.

Op een gegeven moment voelde de vrouw zich niet meer comfortabel en sprak haar zwager aan. In het weekend heeft de man gedurfd zijn schoonzus te filmen toen ze in bad was.



Na de aangifte is de 26-jarige verdachte Tony J. door de politie opgeroepen. Hij meldde zich dezelfde avond aan.

Vernomen wordt dat de telefoon van de man in beslag is genomen waarin de beelden zijn vastgelegd toen zijn schoonzus bezig was te baden.



Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld.