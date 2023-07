15-jarig meisje probeert uit het leven te stappen vanwege liefdesproblemen

Een 15-jarig meisje in Suriname, is in de nacht van dinsdag op woensdag 12 juli door haar ouders naar de Spoedeisende Hulp gebracht. Dit nadat ze uit het leven probeerde te stappen.

Volgens verklaring van de ouders is het motief achter deze poging tot zelfdoding een liefdesrelatie die zij met een jongen had. De ouders van de jongen waren het hoogstwaarschijnlijk niet eens met deze relatie.

Het meisje probeerde daarom een einde aan haar leven te maken.

Ze werd per eigen gelegenheid vervoerd naar Spoedeisende Hulp. De behandelde arts hield de familie voor dat het slachtoffer buiten levensgevaar verkeerd. Ze is ter observatie opgenomen.