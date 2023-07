Politieman lost schoten tijdens ruzie met schoonbroer op familiefeest

De politie in Suriname heeft de agent van politie 1ste klasse S.K. in verzekering gesteld, nadat hij vorige maand schoten zou hebben gelost tijdens een ruzie met zijn schoonbroer op een familiefeest. Dit gebeurde op zaterdag 24 juni aan de Tout Lui Fautweg.

Vernomen wordt dat er een feest bij zijn schoonfamilie gaande was. Op een gegeven moment ontstond er ruzie tussen de politieagent S.K. en de broer van zijn vrouw, die eveneens politieambtenaar is. Dit ontaarde in een handgemeen waarbij S.K. volgens verklaring van zijn schoonfamilie en aanwezige feestgangers zijn dienstwapen trok en op zijn schoonbroer richtte.

Er zouden volgens getuigen twee schoten zijn afgegaan, maar niemand werd geraakt. De Surinaamse politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. S.K. werd door zijn collega’s meegenomen naar het politiebureau.

Nadat hij bij het bureau werd vrijgelaten stuurde S.K. een voice-bericht waarin hij bedreigende uitlatingen deed aan het adres van zijn schoonfamilie, in het bijzonder zijn schoonbroer.

Na goed onderzoek en overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie heeft de politie S.K. op maandag 17 juli wegens poging tot doodslag en bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, in verzekering gesteld.