Een vreemdeling is maandag dood aangetroffen in de kamer van een appartement aan de Grapefruitstraat in Suriname.

Vernomen wordt dat de man samen met een andere vreemdeling in afzonderlijke kamers van het appartement woonde.

Het slachtoffer werd door de andere man levenloos op bed aangetroffen. De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek.

De doodsoorzaak is nog onbekend. Het lijk is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen.