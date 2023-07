Formatie New Style uit Suriname komend weekend live in Rotterdam

De Surinaamse muziekformatie New Style is vanaf begin deze maand in Nederland. Na diverse optredens in Noord-Holland komt de band komend weekend eindelijk naar Zuid-Holland en is op zaterdag 22 juli live te zien in Rotterdam.

Het feest met de populaire Kaskwai formatie uit Su vindt plaats in Club Clare aan de Coolsingel 18, in hartje Rotterdam vlakbij het Hofplein. Kaarten zijn in de voorverkoop online verkrijgbaar hier via Eventbrite of op de avond aan de poort (duurder).

New Style werd in 2014 opgericht en bestaat uit meer dan vijftien leden. De band heeft in de eerste zes jaar vier albums uitgebracht. Daarnaast zijn er samenwerkingen met diverse artiesten geweest waaronder Steven Apensa, Damaru en Naomi Faerber.

De groep ging ook voor optredens naar het buitenland. Ze trad op tijdens de Antilliaanse Feesten in Hoogstraten in België. In Nederland trad ze op tijdens het Kwaku Summer Festival en het Zomercarnaval.

Naast New Style zijn ook DJ’s Meo Mania en Gilly Gonzales op zaterdag 22 juli 2023 van de partij.