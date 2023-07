Kanapé: “Ik denk niet dat het een landelijke evenredigheid wordt”

De fractieleider van de ABOP, Obed Kanapé, verwacht geen ondersteuning voor het landelijk evenredigheidsstelsel welk door de VHP in een initiatief wetsvoorstel is ingediend bij De Nationale Assemblee in Suriname. Ook de voorgestelde grondwetswijzigingen door de oranjefractie zijn naar verwachting van Kanapé niet haalbaar.

“Ik denk niet dat het een landelijke evenredigheid wordt. Want de ABOP en NDP voorstellen hebben vele gelijkenissen. Ik denk ook niet dat er ondersteuning zal zijn voor de grondwetswijziging”, benadrukte Kanapé maandag op een persconferentie.

De politicus voerde aan dat het een realiteit is dat er uiteindelijk 34 stemmen in het parlement nodig zullen zijn om de vele grondwetswijzigingen door te kunnen voeren. De coalitie, welke uit de VHP en ABOP/PL bestaat, beschikt maar over 30 zetels. Er zal dan steun gezocht moeten worden bij de oppositie.

Vandaar dat hij vindt dat er extra prioriteit nu gezet moet worden achter de wijziging van de Kiesregeling, waarvoor maar 26 stemmen nodig zijn. En dit moet voordat het parlement in september met reces gaat.

Het initiatiefvoorstel van de VHP stelt een wijziging voor op artikel 92 van de grondwet, waardoor de kandidaat-president en kandidaat-vicepresident voortaan geen nationaal of internationaal vonnis op hun naam mogen hebben. Hiermee zou ook ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk uitgesloten kunnen worden.

Kanapé vindt dat er nadere discussie over dit punt nodig is, omdat de grondwet van Suriname elke Surinamer de ruimte biedt om de samenleving te vertegenwoordigen in een publieke functie. “Als je het hebt over een strafblad moet je het gaan definiëren. Want het kan zijn dat iemand voor iets lousy in de gevangenis is beland ooit en uiteindelijk niet meer als kandidaat voor president of vicepresident kan zijn.

Het moet verder gedefinieerd worden en duidelijk omschreven in de memorie van toelichting”, aldus de ABOP’er. Hij vindt dat de grondwetswijzigingen op een later moment kunnen komen.

Volgens Kanapé was het aanvankelijk de bedoeling dat de verschillende fracties gezamenlijk als De Nationale Assemblee een eenduidig wetsvoorstel zouden indienen, waarna een commissie van rapporteurs kon worden benoemd en een openbare vergadering voor de behandeling kon worden uitgeschreven. Maar de verschillende fracties konden elkaar niet hierin vinden, waardoor er nu verschillende voorstellen op tafel liggen. Nu zal bij de eerstvolgende huishoudelijke vergadering een commissie van rapporteurs worden samengesteld voor deze voorstellen.