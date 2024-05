NVB-Buschauffeurs in actie vanwege maandenlange achterstallige uitbetalingen

Een deel van de bushouders die de lijnroute bij het Nationaal Vervoer Bedrijf in Suriname (NVB) onderhouden, was woensdag in actie. Ze besloten hun bussen niet te rijden gedurende enkele uren, vanwege maandenlange achterstallige uitbetalingen.

Het ging om een prikactie waarbij er vanaf 11.00u niet gereden werd. Klanten waren verrast met deze actie en waren genoodzaakt om gebruik te maken van de particuliere lijnbussen.

De groep is daarna met bussen getogen naar het kabinet van de Surinaamse vice-president om haar misnoegen te uiten aan vp Ronnie Brunswijk (foto onder).

Volgens de bushouders zijn ze sedert oktober 2023 niet uitbetaald en zijn ze het wachten zat. Ze moeten steeds voorschieten in afwachting van hun geld en de rek is eruit. De bushouders vinden dat zij een stiefmoederlijke behandeling krijgen van de NVB, die op haar beurt wacht op het overmaken van middelen door het ministerie van Financiën.

De redactie verneemt dat de bushouders van de afdeling zorgvervoer sinds het tweede kwartaal van dit jaar niet meer rijden, omdat zij ook op hun achterstallige uitbetaling wachten. De mensen met een beperking ontberen al maanden adequaat vervoer. De bushouders hebben zes maanden lang zonder uitbetaling gereden en zijn niet meer in staat het vol te houden. Zolang de achterstallige betaling niet zijn voldaan zullen zij de werkzaamheden niet hervatten.

De ondernemers dringen aan op een snelle oplossing om hun financiële zekerheid te herstellen en de kwaliteit van het openbaar vervoer te garanderen

Vp Brunswijk heeft beloofd deze kwestie op de agenda van de vergadering van de Raad van Ministers te plaatsen.