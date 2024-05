Lijk van naakte man in goot aangetroffen

Aan de Raghoebarsingweg in Suriname, is donderdagochtend het naakte lichaam van een man in de goot langs de weg aangetroffen.

De redactie verneemt dat het gaat om het lichaam van de 43-jarige Samkoemar B., die in de buurt en bij de Surinaamse politie bekend stond als drugsverslaafde.

Zijn lichaam werd enkele huizen verder van de plek waar hij woonachtig was, aangetroffen. De politie van Kwatta kreeg de melding en ging ter plaatse voor onderzoek.

Een arts stelde de dood officiel vast waarna het lijk naar het mortuarium werd afgevoerd.

Het vooralsnog niet bekend hoe de man in de goot terecht is gekomen. De zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale delicten van de Surinaamse politie.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort.