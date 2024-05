Schoolgaande moeders leren fosten angisa’s binden om geld mee te verdienen 

Het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken in Suriname (AWJ) heeft onlangs een aanvang gemaakt met de training Tai Angisa, oftewel het binden van een traditionele Surinaamse hoofddoek.

Deze training is kosteloos aangeboden aan 20 jonge schoolgaande moeders. De training wordt in opdracht van het ministerie verzorgd door de organisatie Na Afrikan Kulturu fu Sranan (NAKS).

De cursus is een project van het Onderdirectoraat Nationale Jongeren Aangelegenheden (NJA) gericht op het versterken van schoolgaande tienermoeders, die na afronding van de cursus de opgedane kennis kunnen gebruiken om inkomsten te genereren en zelfredzaam te zijn.

Aan de jongeren wordt zowel de geschiedenis als het praktische bijgebracht, namelijk het koken van gomma, het stijven, laten drogen en strijken van angisa’s alsook het binden van verschillende angisa’s die veelal worden gedragen op feestjes, nationale feestdagen en bij culturele activiteiten.

Bij deze gelegenheid zijn de jongeren toegesproken door de directeur van Jeugdzaken, Genti Mangroe. Zij gaf aan dat ervoor gekozen is om deze cursus aan te bieden, vanwege het feit dat het is gebleken dat het bezitten van de vaardigheid om angisa’s te binden voor inkomsten kan zorgen.

De schoolgaande tienermoeders kunnen met de opgedane kennis aan de slag en thuis werken, waardoor het gemakkelijker te combineren is met studie en het verzorgen van hun kindje. Afgezien van het stimuleren van zelfredzaamheid, zal volgens haar deze cursus ook een belangrijke bijdrage leveren aan cultuuroverdracht en cultuurbehoud.

Mangroe is ervan overtuigd dat de jongeren met het getoonde enthousiasme en de motivatie, het uiterste uit de kas zullen halen om deze training met succes af te ronden. Zij ziet deze training als de eerste aanzet om de jongeren ook veder te trainen in de vele Angisa varianten en het vervaardigen van klederdrachten waar de Angisa bijhoort zoals de koto en kimona, waardoor zij dit in de toekomst ook tot hun beroep kunnen maken.

Ook de onderdirecteur van NJA, Madhoeri Moenesar, heeft benadrukt dat deze training zal bijdragen aan het creatief ondernemen van deze jongeren die hun talent verder kunnen ontwikkelen en daarmee geld kunnen verdienen.

De voorzitter van NAKS, Siegmien Staphorst en de voorzitter van NAKS Akuba, Georgine Piqué, hebben de jongeren bemoedigd om zich in te zetten en zich na de afronding van deze training te verdiepen in het ontwerpen van verschillende klederdrachten, zoals de bigi koto, die horen bij de verschillende angisa’s.