Voetganger (84) op intensive care na aanrijding met bromfiets

Een 84-jarige voetganger is woensdag zwaargewond geraakt na een aanrijding met een bromfiets op de hoek van de Milo- en Sir Winston Churchillweg in Suriname.

Het slachtoffer is in kritieke toestand per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Hij ligt op de intensive care.

De bromfietser raakte ook ernstig gewond en is eveneens met een ambulance afgevoerd naar de SEH.

De oorzaak van de aanrijding is nog onbekend. De politie heeft de zaak in onderzoek.