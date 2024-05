Patricia van Ommeren: “Als ik een president uit me hart zou moeten kiezen dan zou ik kiezen voor Ingrid Bouterse”

Patricia van Ommeren alias ‘Mama’, bekend in de Surinaamse samenleving als een die-hard lid van de Nationale Democratische Partij in Suriname (NDP), ziet oud-first lady Ingrid Bouterse-Waldring als de beste kandidaat voor het presidentschap in 2025.

“Als ik een president uit me hart zou moeten kiezen, dan zou ik kiezen voor first lady, mevrouw Ingrid Bouterse. Ifi yu si first lady dan yu si Bouta kba”, zei Van Ommeren op D-TV.

Volgens de ‘gettoleider’ is Bouterse-Waldring de enige persoon die de politieke plannen van Desi Bouterse goed kent, omdat zij al jaren samen met hem heeft gewoond en sowieso in die periode van haar echtgenoot moet hebben gehoord hoe hij zaken zou regelen richting 2025.

“Dus zij weet meer over deze komende verkiezing. Vandaar dat ik haar wel een kans zou willen geven. Je ziet het al, want ze loopt elke dag in de buurten. Ze zit ook niet en ze praat met alle mensen. Dus unu kan gi a vrouw dati even fu luku ifi a kan set’ en lek fa basi ben set’ en. En mi abi wan bribi dati ow set’ en”, aldus Van Ommeren.

Van Ommeren benadrukt dat de oud-first lady iemand is die geen blad voor haar mond neemt en dingen zegt zoals die gezegd moeten worden. En dat is iets dat zowel de NDP als het land nodig heeft.

“Unu no musu abi sma san e taki san na baka baka. Unu musu abi sma san e taki righteous. Dan als je boos bent ben je dan boos, maar het is al gezegd. So wan sma unu abi fanowdu”, aldus de gettoleider.