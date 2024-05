ACS-topman Sabonge benadrukt noodzaak regionale samenwerking voor klimaatadaptatie

De secretaris-generaal van de Associatie van Caribische Staten (ACS), Rodolfo Sabonge, heeft tijdens een voorbereidende bijeenkomst van de 29e Ministeriele Raad vergadering de groeiende gevolgen van klimaatverandering voor de regio benadrukt. Hij riep op tot collectieve actie om de ACS-landen beter voor te bereiden op deze uitdagingen.

“Nu zijn we getuige van de groeiende gevolgen van klimaatverandering die onze regio op tragische en significante manieren treffen. Het is ook onze taak om initiatieven te conceptualiseren en uit te voeren”, aldus de ACS-topman op woensdag 8 mei.

Sabonge is voorstander van dat de regio zich in de voorhoede van de “groene en blauwe ontwikkeling” gaat positioneren. “We moeten onze gemeenschappen en industrieën positioneren om onze blauwe economieën collectief uit te breiden, onze gemeenschappelijke identiteit opnieuw te bevestigen en onze regio in de voorhoede van de groene en blauwe ontwikkeling te positioneren.”

Groene ontwikkeling richt zich op milieuvriendelijke praktijken zoals hernieuwbare energie en duurzame landbouw, terwijl blauwe ontwikkeling zich richt op duurzame exploitatie van de oceanen en kustgebieden, zoals visserij, mariene energie en behoud van mariene ecosystemen. Beide benaderingen streven naar economische groei met respect voor het milieu en het behoud van natuurlijke hulpbronnen.

“Ik zal het blijven herhalen. Samenwerking op regionaal en breder niveau voor de ontwikkeling van het Grotere Caribische gebied is zeer belangrijk.” Sabonge onderstreept dat in een wereld waar problemen geen grenzen kennen collectieve actie de enige manier is om toekomstige generaties te verzekeren van een bloeiende regio. “Slechts door een collectieve politieke wil en een gedeelde visie kunnen we de verdeeldheid uit het verleden overwinnen en een geïntegreerde aanpak voor onze ontwikkeling realiseren”, voegt hij eraan toe.

Sabonge benadrukt het belang van strategie, solidariteit en connectiviteit als de drie pijlers die moeten worden omgezet in waardevolle troeven voor het Grotere Caribische gebied. “Alleen dan kunnen we creatief voordeel halen uit onze troeven voor een welvarende regio.”