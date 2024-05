Man (85) tijdens plukken maripa geraakt door setigon

Een 85-jarige man is woensdag in zijn linkerbeen gewond geraakt door een setigon op een perceel aan de Kennedyweg in Suriname.

Het slachtoffer werd per eigen gelegenheid afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp. De dienstdoende arts schakelde de politie in, die ter plaatse ging voor onderzoek.

Naar zeggen van de man was hij op het perceel bezig maripa te plukken toen hij op een bepaald moment op iets trapte. De setigon ging af en hij raakte gewond.

Het slachtoffer verkeert buiten levensgevaar. Het is niet bekend wie de setigon op de plaats heeft gezet.

De politie van bureau Rijsdijk heeft de zaak in verder onderzoek.