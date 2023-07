Diplomaat en voormalig Hoofd Protocol op het Kabinet van de president van Suriname, ambassadeur Rose-Ann Franklin, kan zich niet voorstellen dat president Chan Santokhi niet met de nodige egards in Nederland is ontvangen bij aankomst op Schiphol. Momenteel gaat onderstaande korte video via social media viraal, waarop te zien is hoe het staatshoofd samen met de first lady een trap afkomt en begeleid wordt door slechts een medewerker van de KLM. Er is daarbij geen beveiliging, protocolmedewerker en zelf de ambassadeur van Suriname te zien.

“Het is het staatshoofd van de Republiek Suriname en ik wil dat mijn staatshoofd met alle egards behandeld wordt. En dat heb ik niet kunnen aflezen vanuit het videootje. Waar was de ambassadeur? Op de video is ook vermoedelijk een veiligheidsman die koffers sjouwt. Dat kan niet. Veiligheidsmannen hun handen moeten vrij zijn”, benadrukte de ambassadeur in het radioprogramma Bakana Tori.

President Santokhi is zaterdag aan het hoofd van een delegatie naar Brussel, België vertrokken. Hij woont daar op 17 en 18 juli de EU-CELAC Summit bij.

Franklin, die het filmpje onduidelijk vindt, voert aan dat zij in het verleden met toenmalige president Jules Wijdenbosch naar het buitenland is meegereisd en zoiets nooit heeft meegemaakt. “Bij de slurf, als de deur openging, stond gelijk de Surinaamse ambassadeur daar ter plekke om hem te begroeten en verwelkomen. Dat is wat ik heb meegemaakt.

Dus ik weet niet wat voor afspraken het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gemaakt met de Nederlandse autoriteiten. Ik weet niet als er een diplomatieke nota is gegaan waarin ze de Nederlandse autoriteiten in kennis hebben gesteld van de aanwezigheid van ons staatshoofd op hun bodem. Ook al is hij een transit-passagier; een staatshoofd moet je met egards behandelen”, aldus de ambassadeur.

Franklin stelt dat zij ook in Suriname heeft meegemaakt dat presidenten van andere landen op doorreis waren. Protocol vanuit Suriname zorgde er toen wel voor dat zij op de JAP-luchthaven was om de egards te verlenen. “Het gaat nu om ons staatshoofd en hij moet goed behandeld worden. We zijn gelijke partners met Holland”, aldus de ambassadeur.