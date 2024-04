Chauffeur rent uit lijnbus en laat passagiers achter tijdens verkeerscontrole

De politie van bureau Nieuwe Haven heeft afgelopen week samen met de afdelingen Motor Surveillance Dienst (MSD) en Automatische Nummerplaten Registratie Systeem (ANRS), een grootschalige veiligheidscontrole gehouden in het kader van ‘Operatie Zero Tolerance’ in Suriname.

Tijdens de controle, waarbij bestuurders werden gesommeerd om de file van de controle op te volgen, nam een buschauffeur het heft in eigen hand. Hij rende uit de bus en liet deze met draaiende motor en passagiers aan boord achter.

De politie constateerde verder diverse overtredingen waaronder:

Niet in het bezit zijn van een rijbewijs

Rijden buiten de vastgestelde categorie

Vervallen keuringen en verzekeringen

Geen busvergunning.

Naast de boetes die ter plaatse werden opgelegd, werden ook 24 bestuurders staande gehouden die reeds veroordeeld waren voor eerdere overtredingen. Zij kregen de gelegenheid om hun openstaande boetes ter plekke te voldoen, contant of per pos-apparaat.

In totaal werd SRD 14.025 geïnd aan boete die door de gevonniste bestuurders werd betaald. Het bedrag van snelrecht processen verbaal die nog afgewikkeld moeten worden door het Openbaar Ministerie is gesteld op SRD 79.600.

De politie waarschuwt bestuurders om zich aan de verkeersregels te houden. “Uw veiligheid is van belang, maar ook die van andere weggebruikers.”

Met ‘Operatie Zero Tolerance’ wordt er streng opgetreden tegen overtreders om zodoende de veiligheid op de weg te waarborgen. De actie maakt deel uit van de continue inspanningen van de politie om de verkeersveiligheid in het ressort Nieuwe Haven te verhogen. In de komende periode zullen er meer van dergelijke controles plaatsvinden.