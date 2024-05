TripAdvisor Award voor Kabalebo Nature Resort in Suriname

Ieder jaar worden de zogeheten Tripadvisor Travellers’ Choice Awards uitgereikt en dit jaar heeft het Kabalebo Nature Resort in Suriname een award ontvangen. Dat heeft het Surinaamse bedrijf maandag laten weten.

TripAdvisor geeft een Travellers ‘Choice Award aan accommodaties, attracties en restaurants die consequent geweldige beoordelingen van reizigers verdienen en worden gerangschikt binnen de top 10% van de accomodaties op TripAdvisor.

Kabalebo Nature Resort is een uniek natuurresort in het ongerepte, onbewoonde Amazon -regenwoud in het westen van Suriname. Het resort heeft 6 soorten lodges, variërend van basis tot zeer comfortabele hutten in de rivieroever. Het resort biedt alleen all-inclusive pakketten.

“Hartelijk dank aan al onze gasten die de tijd hebben genomen om hun ervaringen te delen en feedback te waarderen en natuurlijk onze collega’s die hebben geholpen een ervaring van je leven te creëren!” aldus Kabalebo Nature Resort in een woord van dank.