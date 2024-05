Benadeelde herkent eigen gestolen bromfiets: twee verdachten ingerekend

De politie in Suriname heeft maandag tijdens surveillance twee verdachten aan de Mangolaan aangehouden. Dit nadat een man om hulp riep vanuit een menigte.

De man in kwestie verklaarde tegenover de agenten dat hij op dinsdag 16 april aangifte bij de Surinaamse politie had gedaan, van diefstal van een bromfiets.

Maandag was hij in de Mangolaan waar hij zijn eigen gestolen bromfiets herkende. Op zijn aanwijzing werd de 22-jarige verdachte A.V. aangehouden. Hij gaf aan dat hij de bromfiets van R.S. (39) had gekocht.

Deze laatste was ook ter plaatse en verklaarde op zijn beurt dat hij de bromfiets weer van iemand anders had gekocht.



Beide verdachten zijn aangehouden en overgebracht naar bureau Geyervlijt ter voorgeleiding. De politie heeft de bromfiets alsook een e-bike in beslag genomen.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt beslist over hun lot.