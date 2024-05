Man vast na stelselmatig molesteren ex-vriendin

De politie in Suriname heeft de 36-jarige Gyan van der V. aangehouden en overgebracht naar het politiebureau ter voorgeleiding. In de maand maart werd door zijn ex-vriendin aangifte tegen Gyan gedaan ter zake overtreding van het beschermingsbevel.

Gyan was reeds eerder in het jaar in verzekering gesteld omdat hij het beschermingsbevel had overtreden.

Na enkele weken kwam hij weer op vrije voeten en maakte er wederom een gewoonte van om zijn ex-vriendin stelselmatige te molesteren. Ook werd het slachtoffer met de dood bedreigd.

De handelingen van Gyan namen ergere vormen aan waardoor zijn ex-vriendin wederom aangifte bij de politie deed.

Zondagochtend werd Gyan na goed speurwerk van de Intel unit van RBTP door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) aan de Anniestraat aangehouden en ter voorgeleiding naar het politiebureau afgevoerd.

De afdeling Huiselijk Geweld heeft de zaak in verder onderzoek.