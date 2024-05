Verdachte van steekpartij voor bar na bijna drie maanden aangehouden

De politie in Suriname heeft maandagmiddag de 41-jarige Steven A. alias ‘Poko’ aangehouden, in een zaak waarbij deze verdachte een 47-jarige man voor een bar aan de Kankantriestraat meerdere steekverwondingen toebracht.

De steekpartij vond plaats in de maand februari na een heftige woordenwisseling tussen de twee in de bar. Om erger te voorkomen werd Poko door omstanders uit de bar gezet. Op het moment dat de andere man de bar uit ging, werd hij gelijk aangevallen door Poko.

De verdachte bracht het slachtoffer snij- en steekverwondingen toe aan het hoofd, de halsstreek en handen. Na het strafbaar feit stapte de verdachte in een lijnbus en verdween in onbekende richting.

Het slachtoffer rende na te zijn verwond in de richting van de Noodmarkt en kreeg hulp van omstanders die de Surinaamse politie alarmeerde. De politie kwam na de melding ter plaatse en schakelde een ambulance in, om het slachtoffer voor verdere medische hulp naar het ziekenhuis af te voeren (foto).

Na uitgewerkte informatie door de Intel unit van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) werd Poko in beeld gebracht in het centrum. De verdachte werd maandag 6 mei in de boeien geslagen door leden van het RBTP en overgedragen aan bureau Nieuwe haven ter voorgeleiding.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort.