Voetganger (61) tijdens oversteken dodelijk aangereden door auto Garnizoenspad

De 61-jarige voetganger Anoepkoemar Ramesar is zondagavond overleden nadat hij door een auto is geschept aan het Garnizoenspad in Suriname. De aanrijding vond niet ver van de woning van het slachtoffer plaats.

Vernomen wordt dat Ramesar bezig was de straat over te steken toen hij door de autobestuurder W.I. (25) werd aangereden. De bestuurder is in het bezit van een geldig rijbewijs. Hij was niet onder invloed van alcohol en of enig ander bedwelmend middel.



Volgens verklaring van de bestuurder en de aangetroffen situatie reed hij over het Garnizoenspad, komende vanuit de richting van de Vierde Rijweg en gaande richting Vijfde Rijweg. Gekomen op de kruising gevormd door het Garnizoenspad en de Ramsoekh Pitarweg stak de voetganger de straat over met als gevolg de aanrijding met dodelijk afloop.

Ramesar vertoonde een barstwond aan zijn achterhoofd. Hij was nagenoeg op slag dood. Zijn lijk is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen.

Het verdere onderzoek is overgedragen aan de Verkeersunit van Regio Midden.