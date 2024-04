Net in vrijheid gestelde dief strandt met gestolen voertuig vanwege lege tank

De politie in Suriname heeft een man aangehouden die donderdag een witte Toyota Wish bij een supermarkt zou hebben gestolen. Het gaat om de 28-jarige Angelo F., die net een week geleden uit de gevangenis in vrijheid was gesteld en een oude-bekende van de Surinaamse politie is.

De eigenaar van de auto stopte donderdagochtend met zijn voertuig voor een supermarkt in het ressort Rijsdijk, om even boodschappen te halen. Hij liet het voertuig met draaiende motor achter en stapte de winkel in.

Angelo die dit zag gebeuren, stapte vervolgens in het voertuig en ging ermee vandaar.

Iets later kwam een surveillerende politieagent op een motor hem tegen op de Sir Winston Churchillweg nabij de Beekhuizen brug. Volgens verklaring van de agent was de bestuurder zodanig gestopt, dat het doorgaand verkeer compleet werd gestremd (foto onder).

De bestuurder gaf aan dat de benzinetank van de auto leeg was geraakt en hij daarom niet verder kon rijden. Hij verklaarde verder dat het voertuig toebehoorde aan een dronken man die op Para woonachtig is.

Een voorbijrijdende bestuurder toonde de agent echter een foto op Facebook en attendeerde hem erop dat het in deze ging om een gestolen voertuig.

De agent maakte terstond contact met het Command Center die bevestigde dat er die ochtend aangifte van diefstal van de witte Toyota Wish, met alle genoemde kenmerken was gedaan op het bureau Rijsdijk.

Dit is ook de aanleiding geweest om de bestuurder zijnde Angelo F., als verdachte aan te merken en hem aan te houden.

Angelo en het voertuig werden naar bureau Livorno overgebracht waarna de verdachte werd overgedragen aan bureau Rijsdijk. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij ter zake gekwalificeerde diefstal in verzekering gesteld.

Bureau Rijsdijk onderzoekt deze zaak verder.