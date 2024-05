Verras moeder met een uniek naambordje bij de voordeur

Op zondag 12 mei aanstaande is het weer Moederdag en dit jaar verdient ze het allerbeste! Verras haar met een cadeau dat recht uit het hart komt. Want geen enkele moeder verdient het meer dan de jouwe.

Op designnaambord.nl vind je het perfecte geschenk voor moeder: een naambordje voor de voordeur met een uniek design in stijl.

Zo zijn er prachtige naamborden met of alleen de Surinaamse vlag of samen met de Nederlandse vlag (foto). Deze zijn van hoogwaardige kwaliteit 5 mm plexiglas en kosten slechts 64,95 euro per stuk.

De naamborden worden binnen Nederland gratis geleverd binnen 5/7 werkdagen, inclusief boorgaten en rvs afstandhouders. Andere vlaggen combinaties zijn ook mogelijk, maar maximaal 2 vlaggen.

Vier Moederdag en tover een glimlach op haar gezicht. Laat haar zien hoeveel ze voor je betekent met een cadeau dat net zo bijzonder is als zij!

Deze naamborden zijn binnenkort ook verkrijgbaar in Suriname!