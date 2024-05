Man gestoken door ex-vriendin en gekapt door haar nieuwe vriend

De 26-jarige F.B die woonachtig is in de omgeving van de Bat en Balstraat en de 33-jarige J.M. die woonachtig is in de omgeving van de Boerbuitenweg, zijn op donderdag 2 mei door de politie van het ressort Livorno aangehouden.

De verdachten hebben het slachtoffer R.Z. (57) ernstige kap en steekverwondingen toegebracht. Uit het voorlopig politieonderzoek is gebleken dat het slachtoffer tegenover de politie verklaarde dat hij sliep toen hij op gegeven moment iemand hoorde kloppen aan zijn deur.

R.Z. stond op en maakte de voordeur van zijn woning open en zag zijn buurvrouw F.B. met wie hij een liefdesrelatie had voor zich. De vrouw vroeg aan de man waar hij die kookstoof had gezet waarop hij antwoordde niets van te weten.

F.B. die vergezeld was met ene J.M. gaf hem de opdracht het slachtoffer te kappen. J.M. aarzelde niet en kapte het slachtoffer op zijn behaarde hoofd. De vrouw haalde een mes te voorschijn en bracht het slachtoffer enkele steken toe aan zijn lichaam.

R.Z. rende weg om hulp te zoeken bij de buren maar werd achterna gezeten door F.B. alwaar zij de man weer steken toebracht. Bij het zien van de buren verlieten F.B. en J.M. de plek.

De politie van het voornoemde bureau werd ingeschakeld. Het slachtoffer werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Beide verdachten werden aangehouden op hun woonadres en overgebracht naar het bureau ter voorgeleiding. F.B. en J.M. zijn in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Beide scherpe voorwerpen zijn in beslag genomen voor onderzoek.