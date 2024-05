Elf personen gedecoreerd in verband met 155-jarig bestaan Hof van Justitie

In het kader van het 155-jarig bestaan van het Hof van Justitie heeft president Chandrikapersad Santokhi elf personen gedecoreerd. Deze personen zijn allen voorgedragen door het Hof van Justitie met in achtneming van het advies van de Decoratie Commissie voor Surinaamse Onderscheidingen en aanvaard door het staatshoofd.

Tijdens deze ceremonie waren aanwezig first lady, Melissa Santokhi-Seenacherry, de voorzitter van De Nationale Assemblee, Marinus Bee, leden van de Raad van Ministers, de president van het Hof van Justitie, Iwan Rasoelbaks, leden van het Hof van Justitie, advocaat generaal bij het Hof van Justitie, directeuren en voorzitter van de Advies Commissie Surinaamse Onderscheidingen, de decoranten en hun families. De decoratieplechtigheid vond plaats op het Presidentieel Paleis op vrijdag 3 mei.

Uit alle voordrachten gedaan door het Hof gaat het om personen die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de natie in het bijzonder op het gebied van de rechtspraak en rechtsplegingjuristen en/of lang gediende functionarissen zijn bij het Hof. Tevens zijn ook enkele buitenlanders, zeer gewaardeerde vrienden van de rechtspraak in Suriname, die gedurende vele jaren bijzondere bijdragen hebben geleverd aan de ontwikkeling van de rechtspraak in Suriname in woord en daad, gedecoreerd.

Zij hebben exceptionele prestaties geleverd vanuit directe of indirecte verbondenheid aan het Hof ten nutte van de maatschappij tot bescherming van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en het in stand houden van de rechtstaat.

Hans Lim A Po werd onderscheiden als Drager van het Grootlint in de Ereorde van de Palm. Georgine de Miranda, Shardhapersad Gangaram Panday, August Hermelijn en Carlo Jadnanansing werden benoemd tot Groot Officier in de Ereorde van de Palm.

Hugo Kenneth, Fernandes Mendes, Adolf Stefanus Rueb en Willem Lodewijk Valk werden benoemd tot Commandeur in de Ereorde van de Palm, terwijl Aniel Autar, Jan De Boer en Letitia Thijm werden benoemd tot Officier in de Ereorde van de Palm.

President Santokhi vond het een eervolle taak, als president van de Republiek Suriname, om mensen te waarderen vanwege hun onbaatzuchtige verdiensten voor de samenleving. “Mensen die zich vrijwillig inzetten voor welzijnswerk of verenigingsleven en in het algemeen omzien naar een ander of van maatschappelijke betekenis zijn, moeten gewaardeerd worden”, aldus het staatshoofd.