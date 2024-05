Santokhi aan partijgenoten: ‘Het is allen tegen ons en wij tegen allen’

“In deze periode zie ik heel wat politieke partijen vergaderen. En als je naar hun boodschap luistert, dan zijn ze allemaal tegen ons. Het is all against us and we against all. Maar we zullen laten zien dat niet een politieke vergadering waar je de massa bespeelt met pakketten, geld, dans en muziek en populistische zaken een drijfsfeer zal zijn in de samenleving om een keuze te maken op 25 mei 2025”, aldus VHP-voorzitter tevens president van Suriname, Chan Santokhi, vrijdagavond op een structurenvergadering in VHP-hoofdkwartier Olifant.

Hij ligt in ieder geval niet wakker van kritiek op hem en de partij. De partijtopman benadrukte dat de oranjepartij vier jaren lang niet bijeen is gekomen, omdat men hard bezig was te werken de ontwikkeling van het land, de economie te herstellen, schulden te herschikken en de financiële crisis aan te pakken.

De andere politieke partijen houden zich volgens Santokhi alleen maar bezig met podiumtaal, haatcampagnes en etnische politiekvoering.

“Luister goed naar hen en probeer vast te stellen of één van die partijen wel een visie heeft over de toekomst van dit land. Luister goed naar die leider en vraag jezelf: heeft die leider wel een programma om onze economie te herstellen? Heeft die partij wel een programma om onze schulden te herschikken? Heeft die partij wel een programma om internationale samenwerking aan te gaan? Heeft die partij wel een programma om meer het vertrouwen te genieten van de internationale gemeenschap?

Dit zijn haatcampagnes en etnische politiekvoering. Je hoort ze nog oproepen om etnisch te stemmen. Wel laten we hier vandaag als VHP één duidelijke boodschap geven: de VHP is nationaal! De VHP is een bromki dyari! Elke Surinamer mag stemmen op de VHP, omdat de VHP voor elke Surinamer is! En we brengen ontwikkeling voor elke Surinamer!”, aldus Santokhi.