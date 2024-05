Herdenkingsceremonie in Suriname voor slachtoffers Tweede Wereldoorlog

Op 4 mei herdachten zowel Nederland als Suriname de slachtoffers – burgers en militairen – die zijn gesneuveld in de Tweede Wereldoorlog.

In Suriname was er zaterdag bij het ‘Monument Surinaamse Gevallenen van de Tweede Wereldoorlog’ aan de Waterkant een herdenkingsceremonie, waar ook de Nederlandse Ambassadeur Walter Oostelbos bij aanwezig was.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog speelde Suriname een cruciale rol, voornamelijk door het leveren van bauxiet aan de Amerikanen. Bovendien hebben honderden Surinaamse militairen actief deelgenomen aan deze wereldwijde strijd, onder de vlag van Nederland.

De Surinaamse president Santokhi legde zaterdag een krans bij het monument en benadrukte de bijdrage van de helden 79 jaar geleden aan de achtjarige wereldoorlog. In Nederland is was er op 4 mei de Nationale Dodenherdenking.

De volgende dag op 5 mei is in Nederland ‘Bevrijdingsdag‘. Dit is een de nationale feestdag waarop de bevrijding van Nederland in 1945 en de bevrijding van Nederlands-Indië/Indonesië wordt gevierd.

Nederland staat op 5 mei ook stil bij de waarde van vrijheid, democratie en mensenrechten. De overheid koos voor deze datum omdat dit de 1e dag was dat de oorlog in Nederland voorbij was.