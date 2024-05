Man in rolstoel mishandeld na woordenwisseling tijdens borrelen

Een invalide man die zich in een rolstoel verplaatst is vanmiddag mishandeld bij een supermarkt aan de Indira Gandhiweg in Suriname.

Vernomen wordt dat het slachtoffer met enkele mannen bij de winkel aan het borrelen was. Op een bepaald moment ontstond er een woordenwisseling over een nog onbekende kwestie en daarbij werd de invalide man mishandeld.

De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. Het slachtoffer klaagde van pijn en een ambulance werd ingeschakeld.

De invalide man werd door het verplegend team nagekeken en afgevoerd voor verdere medische behandeling.

De politie heeft de zaak in onderzoek.