VIDEO: Automobilist schept bromfietser en laat hem hulpeloos achter

Een bromfietser in Suriname is in de nacht van 2 op 3 mei ernstig gewond geraakt, nadat hij op de kruising van de Saramacca- en de Zwartenhovenbrugstraat in Paramaribo geschept werd door een auto.

De veroorzaker die vermoedelijk reed in een witte Harrier, is daarna gewoon doorgereden zonder zich te bekommeren om het slachtoffer. Ook een auto die vanuit de tegengestelde richting kwam, reed gewoon door.

Het verkeersongeval is vastgelegd door een beveiligingscamera van het bedrijf Nurjahan nabij het kruispunt. De vreselijke beelden zijn hieronder te zien.

Op de beelden is te zien dat de bromfietser over de Zwartenhovenbrugstraat rijdt, komende vanaf het centrum van Paramaribo. De witte auto komt uit de tegengestelde richting en slaat rechtsaf de Saramaccastraat in.

Hij houdt daarbij geen rekening met de aankomende bromfietser en schept hem met behoorlijke snelheid. Door de frontale klap ‘vliegt’ de bromfietser door de lucht om met een flinke klap op het asfalt terecht te komen.

Een automobilist die vanuit de Saramaccastraat komt, stopt even zodat hij de bromfietser op het wegdek niet aanrijdt.

De veroorzaker die de bromfiets een stuk heeft meegesleept met zijn voertuig, rijdt gewoon weg zonder zich te bekommeren om het slachtoffer. Ook de andere automobilist die in eerste instantie stopte, rijdt kort daarna gewoon weg terwijl het slachtoffer naast zijn voertuig op het wegdek zit. Uit beelden gemaakt vanaf de andere kant, blijkt dat deze bestuurder verderop wel weer is gestopt en is uitgestapt om alsnog hulp te bieden.

In de langere versie van de video die ook hieronder staat is te zien dat daarna nog zeven weggebruikers gewoon doorrijden, totdat twee automobilisten de kruising vanuit de Saramacca straat naderen en stoppen om zich te ontfermen over de bromfietser.

De eigenaar van de beelden van de beveiligingscamera heeft laten weten dat er op dit kruispunt reeds vaker zware aanrijdingen zijn geweest.