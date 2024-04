Plein bezorgd over gebrek preventiemaatregelen mogelijke griepuitbraak tijdens regenperiode

NPS-parlementariër Ivanildo Plein mist een voorlichtingscampagne vanuit het ministerie van Volksgezondheid met betrekking tot de mogelijke griep die er zal komen gedurende de regenperiode in Suriname.

“Voorlichting, monitoring vanuit uw ministerie, mis ik. En dan heb je straks weer dat die samenleving ziek wordt en dat wordt weer op kosten van de Staat om dat af te wikkelen. Waar beginnen we en waar eindigen we mee?”, stelde Plein dinsdag in De Nationale Assemblee (DNA) waarbij volksgezondheid, veiligheid en de energie- en watertarieven centraal stonden.

In de regentijd komen griepverschijnselen jaarlijks voor in Suriname. Diverse artsenpraktijken zitten dan vol met mensen die komen met griepklachten. Het gaat dan om gevallen van dengue en de gewone seizoengebonden influenza.

In de regenperiode kan dan ook de dengue-muskiet flink broeden, waardoor je veel van die muskieten hebt die in alle huizen zitten.