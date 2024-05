Nederlandse Tweede Kamerleden op werkbezoek in Suriname

Leden van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken van de Nederlandse Tweede Kamer der Staten-Generaal, hebben begin deze week een werkbezoek gebracht aan Suriname.

Dit bezoek is bedoeld om kennis te maken met het parlement, de regering en de rechtsinstituten in het land en om de samenwerking te versterken. Er werd ook een bezoek gebracht aan de Surinaamse president Santokhi (foto).

In het gesprek met het staatshoofd is gesproken over de relatie tussen Suriname en Nederland, de internationale context, de ontwikkelingen in de wereld en de effecten daarvan op Suriname.

“Er is ook nadrukkelijk ingegaan op de in Nederland gehouden verkiezingen en wat daaruit is gekomen. Er is nog geen regering in Nederland geformaliseerd. Voor mij als president was het belangrijk om te weten of de ‘Suriname politiek’ die Nederland in de afgelopen jaren gevoerd heeft onder leiding van premier Rutte voortgezet zal worden”, aldus de president.

Volgens het staatshoofd is de verwachting dat er niet veel zal veranderen, maar dat er wel rekening moet worden gehouden dat er verschillende politieke partijen zijn die mogelijk onderdeel kunnen worden van de nieuwe regeringscoalitie in Nederland.

De delegatie heeft verder belangstelling getoond in hoe Suriname zich internationaal positioneert in geopolitieke termen en in termen van allerlei investeringen die hier gedaan worden. Met het team is tevens gesproken over de schuldherschikking en andere ontwikkelingsmogelijkheden voor Suriname.

De Nederlandse Kamerleden reizen hierna af naar Brazilië.