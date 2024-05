Deel personeel RBC Bank in Paramaribo voert actie

Een deel van het personeel van de RBC Bank in Suriname, heeft vanmorgen actie gevoerd. De reden hiervoor is dat er nog geen overeenstemming is bereikt met de directie, over een verhoging van het loon.

Volgens Guno Castelen die de onderhandelingen namens de bond voert, komen de medewerkers niet uit en is er sedert februari een loonpakket ingediend. Drie maanden later in mei heeft de directie van de bank nog steeds geen uitsluitsel gegeven.

In een interview met D-TV zegt hij dat het niet alleen gaat om het loon. Hij vindt dat de medewerkers onheus behandeld worden op de werkvloer. Castelen geeft aan dat het op slavendrijverij lijkt.

De medewerkers waren vorige week ook al in beraad na uitblijven van de onderhandelingen.