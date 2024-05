Shaquille van Zichem nieuwe worstelkampioen van Suriname

Op zaterdag 4 mei 2024 organiseerde de Surinaamse Worstelfederatie het eerste toernooi van het jaar, de Nationale Kampioenschappen. Het evenement met circa 40 wedstrijden werd een groot succes.

Shaquille van Zichem van sportschool Tatami kwam speciaal voor het toernooi naar Suriname, waar hij zich inschreef voor de zwaargewichtsklasse 97kg-125kg.

Ondanks van Zichem de lichtste was in zijn klasse, met bijna 20 kg verschil ten opzichte van zijn tegenstanders, wist hij overtuigend te winnen van topworstelaars Rafael Quartier en Fernandoe Ghoerahoe. Rafael Quartier werd 2e in deze gewichtsklasse.

Na zijn indrukwekkende overwinning vertrok Shaquille direkt de volgende dag na de kampioenschappen naar Nederland, waar hij zich zal voorbereiden op zijn volgende MMA-partij.