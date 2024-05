Santokhi: “VHP zal op massameeting 25 mei laten zien dat zij de enige grootste partij is”

De Vooruitstrevende Hervormingspartij in Suriname (VHP) houdt op 25 mei 2024 een grote massameeting in partijcentrum De Olifant. Daarnaast komt er ook een regeringspersconferentie op die dag waarop de resultaten gepresenteerd zullen worden van vier jaren beleid Santokhi.

“Een grote massameeting. En wat is de bedoeling daarvan? Om die samenleving te laten zien dat er één partij maar in het land is die zich met recht kan noemen: de grootste partij. Wij zijn de grootste partij! En dat is die Orange Movement”, zei VHP-voorzitter Chan Santokhi zaterdagavond tijdens een warming-up massameeting van de VHP in Commewijne.

Volgens de Surinaamse president zal tegelijkertijd hiermee ook worden getoond dat de VHP de hoop is van eenieder en kan bijdragen aan de snelle ontwikkeling van de toekomst. Santokhi is blij met het enthousiasme dat er is getoond met de zogenaamde warming-up massameetings in de diverse districten. Het toont volgens hem aan dat mensen inderdaad het licht in de tunnel beginnen te zien.

Santokhi benadrukte dat zijn regering enkele prioriteiten heeft gesteld voor de resterende twaalf maanden naar de verkiezingen toe. Hij noemde onder andere de drastische aanpak van alle grondproblemen in het land, beschikbaar maken van goedkope voedsel middels de zogenaamde Food Baskets totdat alle prijzen in de supermarkten gaan dalen.

“Mensen gaan boos worden, ondernemers gaan boos worden, importeurs gaan boos worden. Maar zolang u maar blijft lachen en tevreden bent van de lage prijzen. Dat telt voor mij en dat is voor mij belangrijk. We gaan dat ook realiseren”, stelde de VHP-topman. Volgens Santokhi is het landelijke woningbouwprogramma eveneens belangrijk en dat zal ook versneld worden uitgevoerd met eventuele public private samenwerkingen.

Verder ook het asfalteren en bezanden van wegen, productie met extra optopping van fondsen, prioriteiten op het gebied van veiligheid, elektriciteit en voldoende en gezond drinkwater voor personen in het binnenland.

“Er zijn elektrificatieprojecten in uitvoering met zonne-energie. In alle districten en in alle dorpen gaan we dat doen, zodat we ook daar ervoor zorgdragen dat die basisvoorzieningen er zijn. Natuurlijk gaan we ook veel investeren in onderwijs. De prioriteit is dat alle scholen moeten in die twaalf maanden over voldoende materiaal beschikken. Onderwijsmateriaal, een facelift en het bijbouwen van lokalen op terreinen van scholen waar er op dit moment onvoldoende capaciteit is om kinderen te kunnen helpen. De geldmiddelen zijn vrijgemaakt voor deze prioriteitsprojecten”, aldus de VHP-voorzitter.