Man die vakantieganger in Paramaribo beroofde van tas aangehouden

De politie in Suriname heeft een 37-jarige man aangehouden die vorige maand een toerist die op vakantie was in Suriname, heeft beroofd van een schoudertas inhoudende een geldbedrag in Surinaamse dollars.

De verdachte G.A. alias ‘Trouble’ is na verkregen en uitgewerkte informatie in beeld gebracht terzake een straatberoving in de binnenstad van Paramaribo, op woensdag 17 april aan de Zwartenhovenbrugstraat.

Hij werd maandag 6 mei door een gemengd team van de Surinaamse politie, bestaande uit een unit van de Directeur Operaties KPS (DOKPS) en de Stootgroep Oost aangehouden op zijn woonadres te Tamansarie in Commewijne.

De man is een oude bekende van de politie en is eerder aangehouden door dit team. Hij heeft toegegeven de beroving te hebben gepleegd. Verder heeft hij ook bekend enkele dagen daarvoor in dezelfde omgeving in een voertuig te hebben ingebroken en een tas inhoudende een geldsbedrag te hebben weggenomen.

A. is ter voorgeleiding aan een hulpofficier van justitie overgedragen aan station Nieuwe Haven voor verder onderzoek.