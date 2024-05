Suriname krijgt USD 235 miljoen investering van Islamic Development Bank

Suriname en de Islamic Development Bank (IsDB) hebben een overeenkomst bereikt voor een landenstrategie die de weg vrijmaakt voor USD 235 miljoen aan investeringen in de Surinaamse economie. Deze strategische samenwerking werd op woensdag 1 mei afgesproken door minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning en IsDB-president Muhammad Soelaiman Al Jasser.

De investeringen zullen zich richten op cruciale sectoren als energie, gezondheidszorg, onderwijs, afvalverwerking, productie en private sector-ontwikkeling, en zijn volledig in lijn met de nationale ontwikkelingsstrategie van Suriname. De samenwerking is het resultaat van uitgebreide consultaties.

Een sleutelcomponent van de strategie is de bouw van het nieuwe Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), een project dat na een start in 2014 door ernstige tekortkomingen bij de voorbereiding in 2018 werd stopgezet. Tijdens het bezoek van IsDB president Al Jasser in september 2023 zette Suriname dit project weer op de agenda en werd afgesproken om zoals het hoort de haalbaarheidsstudie eerst af te ronden.

Deze studie is in het eerste kwartaal van 2024 afgerond en nu kan de bouw van het ziekenhuis met geschatte kosten tussen USD 100 en 150 miljoen voorbereid worden. De financieringsovereenkomst wordt later dit jaar getekend.

Ook een energievoorstel van vóór 2020 stagneerde, en is nu op de rails gezet, met een geplande cofinanciering van vier financiële organisaties. Dit project, met een waarde van USD 105 miljoen, zal de elektriciteitsopwekking en -distributie in Paramaribo en Nickerie aanzienlijk verbeteren. Ook van deze financieringsovereenkomst wordt de ondertekening dit jaar verwacht.

Met een IsDB schenking van USD 300.000 en technische hulp van de UNIDO zal het Pineapple Value Chain-project uitgevoerd worden. Dit zal een impuls geven tot productievergroting, verwerking en diversificatie. De voortgang van deze en andere lopende projecten werd besproken door directeur Iris Sandel, manager van de internationale financiële samenwerking, die minister Raghoebarsing vergezelde tijdens de ontmoetingen met de IsDB.

Alle projecten die vóór 2020 werden opgestart, stagneerden. Het Secondary and Technical Education Support (STES) project voor USD 30.8 miljoen, dat moet voorzien in schoolcampussen in Para en Moengo, startte in 2016 en bleef vertragingen ondervinden; het project zal dit jaar eindelijk worden afgerond.

Van het Affordable Housing Project (AHP) dat in 2017 voor USD 35 miljoen was getekend, was na 4 jaren nog maar 2% gerealiseerd. Door inspanningen van in het bijzonder President Santokhi zelf, komt het project eindelijk op gang en is nu 40% gerealiseerd.

De ondertekening van de landenstrategie 2024-2026 vond plaats tegen de achtergrond van de jaarvergadering van de IsDB waar minister Raghoebarsing Suriname vertegenwoordigt. Een hoogtepunt van de vergadering was de viering van het 50-jarig jubileum van de IsDB, waarbij ook het Suriname STES-project werd uitgelicht in een video die wereldwijd werd getoond.