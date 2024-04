Ingrid Bouterse-Waldring: “Zelfde mensen die nu in regering zitten wilden Bouterse vergiftigen”

“Hou vol. Hou vol. Want ik weet dat het niet makkelijk is. Iemand die zoveel jaren heeft gewerkt voor dit land. Ik bedoel, je kan niet zo eindigen toch. Mensen zeggen dat hij gevlucht is en dit, dat. Tuurlijk moest hij vluchten. Omdat als deze man blijft, ben ik bang dat ze hem vergiftigen”, aldus oud-first lady Ingrid Bouterse-Waldring.

Woensdag herdacht ze haar 63ste geboortedag en voor het eerst heeft ze deze dag zonder haar echtgenoot Desi Bouterse moeten doorbrengen.

In het programma Bakana Tori deed Bouterse-Waldring een beroep op Bouterse, die al enkele maanden is ondergedoken vanwege het feit dat hij 20 jaar celstraf moet uitzitten, om vol te houden. Volgens de oud-firstlady wilden dezelfde mensen die nu in regering zitten haar man in het verleden vergiftigen.

“Hou vol, hou vol. Dat is wat het enige wat we moeten zeggen. Het recht zal zegevieren”, aldus Bouterse-Waldring die overtuigd is van de groei van de NDP.

Nu haar man is uitgevallen, blijft zij de paarse partij ondersteunen om te komen tot een verkiezingswinst in 2025. Bouterse-Waldring ontkracht geruchten dat zij bezig zou zijn om de partij over te nemen, gezien haar aanwezigheid bij politieke activiteiten.