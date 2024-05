Gezochte oplichter na meer dan een jaar aangehouden

Leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) hebben zondagnacht in samenwerking met het Directoraat Nationale Veiligheid, de 40-jarige Dwight M. in de boeien geslagen en ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau.

Dwight werd in januari 2023 officieel op de opsporingslijst van het Korps Politie Suriname geplaatst en wordt verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan oplichting; verduistering en valsheid in geschrifte, zoals omschreven in het Surinaams Wetboek van Strafrecht.

De verdachte maakte er een gewoonte van om Suribet-retailers en eetzaken middels valse overmakingsbewijzen op te lichten. Ook met het wisselen van valse Amerikaanse dollars maakte hij personen tot zijn slachtoffer.

Sedeert mei 2021 circuleren foto’s van Dwight op sociale media, die door benadeelden die hem zochten, zijn geplaatst.

Na informatie te hebben uitgeweekt, werd Dwight zondagnacht te Lelydorp in de boeien geslagen en afgevoerd door de politie. De afdeling Fraude en Economische delicten heeft de zaak in verder onderzoek.