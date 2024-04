Tijdens een douanecontrole op 15 april is er 87 kilo hasj onderschept in de haven van Vlissingen. De drugs werden gevonden in een lading goederen, die bestemd waren voor de export naar Suriname.

De aangetroffen verdovende middelen zijn in beslag genomen en inmiddels vernietigd door het Team Bijzondere Bijstand van de Douane.

De Zeehavenpolitie in Nieuwdorp doet verder onderzoek naar de verzender van de verdovende middelen, meldt de Nederlandse politie.