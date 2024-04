‘Stoere’ scholieren die met wapens in filmpje zwaaien aangehouden

De politie van Jeugdzaken (JZ) heeft na kennis te hebben genomen van een filmpje die op donderdag 25 april viraal ging op social media twee scholieren in de morgen van vrijdag 26 april aangehouden. Dit meldt het Korps Politie Suriname.

In het filmpje waren zes jeugdige jongens te zien, van wie vijf gekleed waren in het VOJ schooluniform en één in gewone burgerkleding. De jongens waren daarbij voorzien van onder andere wapens en scherpe voorwerpen.

De politie van JZ die in de morgen van 26 april belast was met surveillance werkzaamheden in de omgeving van de Mr. J. Lachmonstraat nabij de Technische school, trof de 15-jarige J.H. aan, die gelijk in de kraag is gevat. Kort daarna is de 17-jarige E.P. die ook in de omgeving was, in de boeien geslagen.

Beide verdachten zijn ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau van Jeugdzaken alwaar de zaak verder onderzocht zal worden. Aan de aanhouding van de overige vier jongens wordt gewerkt.

Inmiddels zijn vier van de jeugdigen aangehouden waarna de ouders zich eveneens moesten melden op het politiebureau. De vier onbezonnen jeugdigen zijn voorgeleid en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie en een flinke reprimande door de politie, huiswaarts gestuurd met hun ouders.

De vijfde scholier meldt zich volgens afspraak op zaterdag 27 april eveneens met zijn ouders aan bij de Jeugdpolitie.

“Jongeren/scholieren wees bewust van de gevaren die je met je meedraagt. Wapens en scherpe voorwerpen kunnen ernstige verwondingen of zelfs de dood met zich meebrengen. Bovendien riskeer je een strafvervolging als je met wapens of scherpe voorwerpen wordt betrapt. De politie zal niet schromen om over te gaan tot aanhouding”, wordt gewaarschuwd.