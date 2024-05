Wijdenbosch bezorgd dat NDP uitgesloten kan worden voor deelname aan verkiezingen 2025

Oud-president Jules Wijdenbosch waarschuwt de leiding van de Nationale Democratische Partij in Suriname (NDP) om geen enkele risico te nemen, maar conform de statuten van de partij nieuwe bestuursverkiezingen te organiseren.

Indien dat niet gebeurd loopt de partij de kans om uitgesloten te worden voor de Surinaamse verkiezingen op 25 mei 2025.

“Zodat wij op een juiste wijze kunnen voldoen en deelnemen aan de verkiezingen. Want het zal zonde zijn als wij door eigenwijs optreden de boot missen. Dan gaan we allemaal gillen en dingen doen. Maar wanneer we zuiverheid toepassen en alles volgens de regels doen, dan hebben we niets te vrezen”, zei de politicus in het programma Bakana Tori.

De manier hoe de zittingstermijn van het huidige hoofdbestuur, de afdelingen en subafdelingen eind maart is verlengd tot juli 2026 en Ramon Abrahams als waarnemend voorzitter is geplaatst, is volgens Wijdenbosch in strijd met de wet op politieke organisaties.

“Het heeft te maken met de statuten, de hoofdreglementen van de partij. En in de statuten staat dat na vijf jaren je verkiezingen moet houden. En die vijf jaren zijn al voorbij. Ik maak mij helemaal zorgen dat de partij uitgesloten kan worden voor de verkiezingen in 2025. Laten wij geen risico nemen en die bestuursverkiezingen wel houden”, aldus het oud-staatshoofd.