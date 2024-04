KLM sluit ticketing- en reserveringskantoor in Suriname

De Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) sluit per 31 mei haar ticketing- en reserveringskantoor aan de Hofstraat nummer 1 in Paramaribo.

“Reden hiervoor is dat we wereldwijd, ook in Suriname, een sterk teruglopend aantal bezoekers van dergelijke verkooppunten zien”, meldt de vliegmaatschappij in een persbericht.

KLM adviseert haar klanten om voor vragen over tickets en reserveringen de website te bezoeken of contact te maken op het nummer +31204747746.

Mensen die toch graag direct contact met het bedrijf hebben wanneer zij een reis boeken, kunnen naar de reisbureaupartners van de KLM in Suriname stappen.

De vliegmaatschappij benadrukt dat het vluchtschema ongewijzigd blijft. De zes vluchten per week met de Boeing 777-300 op de route Paramaribo-Amsterdam vice versa blijven.