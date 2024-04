Auto-inzittenden beschoten en beroofd te 21 pasie

Zes gemaskerde en zwaar gewapende mannen hebben vrijdagmiddag meer dan 10 inzittenden van voertuigen overvallen te 21 pasie in Suriname. Enkele slachtoffers zijn daarbij ook beschoten.

De rovers waren volgens de slachtoffers allen gekleed in het zwart, gemaskerd en gewapend met machinegeweren, meerschoten jachtgeweren en vuistvuurwapens.

De daders hebben ruw goud, sieraden, een onbekend geldbedrag in Surinaamse dollar en vreemde valuta en mobiele telefoons buitgemaakt.

Eén slachtoffer met schotwonden aan zijn kin, linkerborst en schouder was afgevoerd naar de Medische Zending in het gebied. Zijn toestand is niet bekend.

De politie kreeg de melding van het incident en ging ter plaatse voor onderzoek. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.

Op maandag 22 april hebben criminelen in dezelfde straat ook een gewapende roofoverval gepleegd waarbij een dode en twee gewonden te betreuren waren. Een Braziliaan overleed ter plaatse.