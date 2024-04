Leerjaar acht van O.S 1 Albina heeft op vrijdag 26 april een rondleiding gehad in De Nationale Assemblée van Suriname.

Tijdens de rondleiding zijn de kinderen onder andere te weten gekomen hoe wetten worden aangenomen en wat quorum betekent.

Naast het bezoeken van vergaderingen is het mogelijk voor scholen, instanties, organisaties, groepen of individuen om een rondleiding aan te vragen in het parlementsgebouw.

Voor een bezoek moet er vooraf een afspraak gemaakt worden.