VHP start warming-up massameetings in aanloop naar kick-off verkiezingscampagne

De Vooruitstrevende Hervormingspartij in Suriname (VHP) start rond 25 mei 2024 officieel met haar verkiezingscampagne.

“Wij willen met onze verkiezingscampagne beginnen rond 25 mei van dit jaar. En om daar invulling aan te geven zijn we begonnen in de verschillende districten door warming-up massameetings te houden. Zo zullen we aanstaande zaterdag starten in Nickerie en zondag gaan we naar Wanica. Vervolgens zullen we dan Commewijne, Saramacca, Paramaribo, Brokopondo en Para aandoen”, zegt partijondervoorzitter Asiskumar Gajadien.

De Surinaamse politicus vertelt dat deze bijeenkomsten nodig zijn om de juiste boodschappen naar de samenleving toe over te brengen, zodat op waardige wijze volgend maand gestart kan worden met de verkiezingscampagne. Ook kan de gemeenschap dan een beeld krijgen van wat er verwacht kan worden in de komende periode.

“Vaak ontstaat er een perceptie alsof er in de samenleving 80 tot 90% armoede heerst, terwijl middels wetenschappelijke studies bewezen is dat het niet zo is. We begrijpen dat de samenleving het zwaar heeft gehad, maar we zijn al in een fase waarbij het steeds beter en beter moet gaan voor die samenleving. En dat zal gepresenteerd worden, dus hoe we daar verder invulling aan zullen geven”, stelt de VHP’er.

Voor zover er obstakels zijn in de regering dan wel in het bestuur dat zaken niet goed lopen, daar zal volgens Gajadien langzamerhand bekend worden gemaakt hoe dat zal worden gecorrigeerd. Want, stelt hij, sommige dingen kunnen niet zo verder gaan. Hij noemt onder andere de perikelen rondom het grondbeleid vanuit het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer.