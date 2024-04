Afvalraper steekt man met kapotte fles in buikstreek

Een afvalraper heeft donderdagnacht een 30-jarige man met een kapotte fles in zijn buikstreek gestoken bij de vuilstortplaats te Ornamibo in Suriname.



Het slachtoffer Raoul D. liep een gapende wond van 12 cm op. Hij is per eigen gelegenheid vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.



Volgens de Surinaamse politie wenst het slachtoffer geen strafrechtelijke vervolging.



De politie van Houttuin heeft het verdere onderzoek overgedragen aan Recherche Midden Suriname. De verdachte wordt ambtshalve door de politie opgespoord.